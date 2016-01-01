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Наша компания предлагает дипломы о высшем образовании двух категорий: На бланках Гознака; На типографских бланках.
Мы объясним разницу двух этих категорий, чтобы Вы смогли определиться с покупкой. В первом случае мы приобретаем оригинальные бланки Гознака и заполняем их в соответствии с Вашими пожеланиями. Такой документ практически невозможно отличить от реального аналога. Типографские же бланки являются точной копией оригинала. К сожалению, повторить все печати подлинности не представляется возможным, поэтому такой вид корочки стоит дешевле. Рисковать или нет – решать Вам. В конце концов, всё зависит от места работы, на которое Вы претендуете.
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Любой, кто желает приобрести диплом по доступной цене, должен обратиться в нашу компанию. Мы оказываем эффективную помощь в получении заветной "корочки" и являемся лучшим местом, где это можно сделать быстро и недорого. Стоимость работы зависит от следующих факторов:
Мы предлагаем гибкую политику цен – в связи с этим стоимость услуг будет доступна для всех категорий заказчиков. При этом заказчик потратит на получение документа гораздо меньше времени и средств, чем в процессе обучения в высшем учебном заведении.
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ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С НАШЕЙ КОМПАНИЕЙ
При заказе у нас диплома об окончании ВУЗа мы заносим своих клиентов в реестр. Одновременно им предоставляется целый ряд неоспоримых преимуществ:
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Получить свидетельство об окончании ВУЗа можно одним из двух способов:
Очевидно, что у второго варианта немало преимуществ. К ним относятся:
Если вы изъявили желание приобрести документ и определились с ВУЗом и годом выпуска, то дело остаётся за малым: отыскать надёжного исполнителя.
Непросто выбрать из огромного числа предложений именно ту организацию, которая качественно сделает ваш заказ. Именно поэтому необходимо иметь представление о некоторых нюансах, благодаря которым вы безошибочно выберете нужную компанию:
Получив ответы на все вышеперечисленные вопросы, можно отдавать предпочтение той или иной фирме. Мы же предлагаем сотрудничать с нашей компанией.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Изготовление документа за один день
Доставка по МСК бесплатная
Доставка по регионам РФ согласно тарифам ТК
Оплата при получении
Cрочное выполнение заказов
Опыт работы 7 лет
Только настоящие бланки ГОЗНАК
Дипломы более 85% вузов страны
На рынке продаж наша организация существует более 7 лет, из них 5 приходится на работу в интернете. Всё это время мы пользуемся репутацией престижной и надежной компании. Мы обеспечиваем своих клиентов высококачественной корочкой о получении высшего образования в любом городе России и необходимого вам года выпуска.
На нашем сайте вы сможете изучить образцы нашей продукции и сравнить их с аналогами. Срок выполнения заказов составляет 3-5 дней, в некоторых случаях возможны более сжатые сроки. Мы гарантируем отличное качество по доступным ценам и работаем только с оригинальными бланками ГОЗНАК. При этом мы обеспечиваем полную конфиденциальность для своих клиентов.
Заказ оплачивается клиентом после получения, при этом оплату можно произвести любым удобным способом. Мы можем доставить заказанный диплом в любую точку России. Благодаря качественно выполненной работе все документы успешно проходят проверку на подлинность.
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Что мы называем единым реестром и есть ли он в реальности?
Все важные данные о студентах в институтах, университетах, колледжах хранятся в архивах учебных заведений на бумаге. А единого реестра документов по учебным заведениям РФ не существует.
Проверяются ли дипломы предприятиями во время устройства на работу?
Чтобы точно определить, проходили ли обучение студенты в институте, отдел кадров делает письменный запрос в учреждение. Обычно такие вопросы не поднимаются, а особенно, после утверждения ваших профессиональных знаний и навыков. Если человек имеет высокую квалификацию в конкретной области, то ему не следует переживать насчет проверок при устройстве на работу.
Может ли человек самостоятельно выбрать профессию, учебное заведение и требуемые оценки. Каким образом можно исправить отметки в проекте?
Чтобы ответить на этот вопрос необходимо понимать следующее. При составлении заявки есть возможность указания желаемых оценок, а также специальность, название института, университета или колледжа.
Можно ли сделать документ государственного образца?
Наши эксперты в состоянии изготовить диплом государственного образца. Чтобы это осуществить, нужно предоставить скан копии требуемой корочки.
Возможна ли покупка документа о высшем образовании в будущем?
Каждый желающий может приобрести диплом об окончании высшего образования с опережением около 1 года.
Обратившись в вашу фирму за покупкой корочки, гарантии каких видов вы предлагаете касательно оплаты и доставки?
После принятия решения о покупке, гарантии будут предоставлены в обязательном порядке. Мы создали специальную информационно-техническую базу, используя ее для наших клиентов. Кроме того, наша компания работает без предоплаты, вам остается только оплатить за товар по факту получения готовой корочки. По доставке мы персонально подходим к требованиям и просьбам заказчиков, стараемся подобрать правильное решение даже в нестандартных ситуациях.
Сколько времени надо потратить, чтобы получить все необходимые бумаги, если приобрести документ с доставкой?
Печать документации длится около 2 дней, а дальше уже все зависит от доставки. Разумеется, чем дальше находится заказчик, тем дольше будет происходить доставка. Если приобрести корочку с доставкой – мы гарантируем его транспортировку максимально быстро.
Что предпринять, если присутствуют опечатки в работе?
Если клиент обнаруживает какие-то опечатки за короткий период времени, ему не требуется платить за внесение поправок.
Прилагается ли вкладыш с отметками к проекту?
Вкладыш с отметками идет вместе с основным документом, поскольку это важная составляющая часть оригинальной корочки.
Можно ли самостоятельно подбирать тематику проектов по специальности?
Наши профессионалы в состоянии решить любые задачи клиента. Вам будет доступен самостоятельный выбор темы, отталкиваясь от вашей специальности. Это возможно благодаря отправке заявки на нашем веб-сайте.
Какая стоимость заказа в вашей компании?
О цене проекта вы можете узнать после того, как оставите свою заявку на нашем интернет-ресурсе. Если возникли вопросы – консультанты нашей фирмы с удовольствием вам помогут.
В нашей организации можно приобрести диплом любого города?
Да, поскольку за несколько лет работы мы создали огромную базу с различными учебными заведениями РФ, поэтому вам будет легко и просто заказать документ любого города.
Как ведется расчет стоимости ?
Ценовое предложение диплома о высшем образовании вычисляется персонально для каждого и зависит от множества параметров. Чтобы узнать развернутую информацию, просьба обратиться к нашим менеджерам.
Каким способом происходит оплата ?
Можно оплатить наличным и безналичным методом. Поэтому клиенту всегда предоставляется на выбор два варианта.
Ваша фирма занимается изготовлением справок, корочек, дипломных работ, либо есть еще какие-то дополнительные услуги?
Основная направленность нашей деятельности – производство справок, корочек и дипломов.
Вам была представлена вся основная информация, которая касается приобретения документа. Если вы четко определились с изменением собственной жизни в лучшую сторону, в сторону развития и прогресса, тогда вы попали по адресу. Наша компания с радостью вам поможет в решении ваших вопросов, которые касаются получения корочек и других справок.