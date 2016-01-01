Что мы называем единым реестром и есть ли он в реальности?



Все важные данные о студентах в институтах, университетах, колледжах хранятся в архивах учебных заведений на бумаге. А единого реестра документов по учебным заведениям РФ не существует.

Проверяются ли дипломы предприятиями во время устройства на работу?



Чтобы точно определить, проходили ли обучение студенты в институте, отдел кадров делает письменный запрос в учреждение. Обычно такие вопросы не поднимаются, а особенно, после утверждения ваших профессиональных знаний и навыков. Если человек имеет высокую квалификацию в конкретной области, то ему не следует переживать насчет проверок при устройстве на работу.

Может ли человек самостоятельно выбрать профессию, учебное заведение и требуемые оценки. Каким образом можно исправить отметки в проекте?



Чтобы ответить на этот вопрос необходимо понимать следующее. При составлении заявки есть возможность указания желаемых оценок, а также специальность, название института, университета или колледжа.

Можно ли сделать документ государственного образца?



Наши эксперты в состоянии изготовить диплом государственного образца. Чтобы это осуществить, нужно предоставить скан копии требуемой корочки.

Возможна ли покупка документа о высшем образовании в будущем?



Каждый желающий может приобрести диплом об окончании высшего образования с опережением около 1 года.

Обратившись в вашу фирму за покупкой корочки, гарантии каких видов вы предлагаете касательно оплаты и доставки?



После принятия решения о покупке, гарантии будут предоставлены в обязательном порядке. Мы создали специальную информационно-техническую базу, используя ее для наших клиентов. Кроме того, наша компания работает без предоплаты, вам остается только оплатить за товар по факту получения готовой корочки. По доставке мы персонально подходим к требованиям и просьбам заказчиков, стараемся подобрать правильное решение даже в нестандартных ситуациях.

Сколько времени надо потратить, чтобы получить все необходимые бумаги, если приобрести документ с доставкой?



Печать документации длится около 2 дней, а дальше уже все зависит от доставки. Разумеется, чем дальше находится заказчик, тем дольше будет происходить доставка. Если приобрести корочку с доставкой – мы гарантируем его транспортировку максимально быстро.

Что предпринять, если присутствуют опечатки в работе?



Если клиент обнаруживает какие-то опечатки за короткий период времени, ему не требуется платить за внесение поправок.

Прилагается ли вкладыш с отметками к проекту?



Вкладыш с отметками идет вместе с основным документом, поскольку это важная составляющая часть оригинальной корочки.

Можно ли самостоятельно подбирать тематику проектов по специальности?



Наши профессионалы в состоянии решить любые задачи клиента. Вам будет доступен самостоятельный выбор темы, отталкиваясь от вашей специальности. Это возможно благодаря отправке заявки на нашем веб-сайте.

Какая стоимость заказа в вашей компании?



О цене проекта вы можете узнать после того, как оставите свою заявку на нашем интернет-ресурсе. Если возникли вопросы – консультанты нашей фирмы с удовольствием вам помогут.

В нашей организации можно приобрести диплом любого города?



Да, поскольку за несколько лет работы мы создали огромную базу с различными учебными заведениями РФ, поэтому вам будет легко и просто заказать документ любого города.

Как ведется расчет стоимости ?



Ценовое предложение диплома о высшем образовании вычисляется персонально для каждого и зависит от множества параметров. Чтобы узнать развернутую информацию, просьба обратиться к нашим менеджерам.

Каким способом происходит оплата ?



Можно оплатить наличным и безналичным методом. Поэтому клиенту всегда предоставляется на выбор два варианта.

Ваша фирма занимается изготовлением справок, корочек, дипломных работ, либо есть еще какие-то дополнительные услуги?